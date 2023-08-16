Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс подтвердила свое выступление 19 августа в Нижнем Новгороде

56-летняя Лада Дэнс активно восстанавливается после того, как попала в серьезное ДТП. Певица остается в больнице, она перенесла уже 2 операции. Медики дают положительные прогнозы, но отмечают, что полное восстановление займет время, сообщает Рrozvezd.info.

У гострадавшей - раны лба, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, у звезды подозревали перелом позвоночника, но страшный диагноз не подтвердился.

Сейчас Дэнс ни с кем фактически не контактирует, посетителей к ней не пускают. У певицы большая слабость, врачи советуют ей меньше сидеть в социальных сетях.

После произошедшего артистка решила отказаться от сценического псевдонима. Она планирует выступать под именем Лада.

Это желание самой артистки, – сказал продюсер певицы Сергей Пудовкин. Она фактически заново родилась. Переломные моменты заставляют человека в своей жизни многое переосмыслить.

В больнице Лада Дэнс проведет неделю. А уже 19 августа звезда намерена выйти на сцену. У Лады запланировано выступление в Нижнем Новгороде. В мэрии города заявили, что менеджмент артистки подтвердил приезд звезды.