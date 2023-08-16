Огурцы теряют плодовые завязи: отчего так происходит, и как предотвратить их опадание

18:10 2023-08-16

Если у ваших огурцов опадают завязи, значит вам следует обратить внимание на условия их роста.

Если вы заметили, что огурцы стали терять завязи, возможно, растение необходимо проредить и удалить пасынки. Это позволит остановить утрату урожая, но обратите внимание и на другие факторы.

Огурцам может не хватать питательных веществ, поэтому очень важно проводить своевременные подкормки. Особенно это актуально для давно плодоносящих растений.

Резкие температурные колебания тоже могут стать причиной опадания завязей. В этом случае имеет смысл рассмотреть использование укрывного материала.

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