Огурцы теряют плодовые завязи: отчего так происходит, и как предотвратить их опадание

Если вы заметили, что огурцы стали терять завязи, возможно, растение необходимо проредить и удалить пасынки. Это позволит остановить утрату урожая, но обратите внимание и на другие факторы.

Огурцам может не хватать питательных веществ, поэтому очень важно проводить своевременные подкормки. Особенно это актуально для давно плодоносящих растений.

Резкие температурные колебания тоже могут стать причиной опадания завязей. В этом случае имеет смысл рассмотреть использование укрывного материала.