Многие уверены, что еврея выдаст фамилия: это не так

Интересно, что любой русский скажет, что Абрамович, Гинзбург, Гольдман, Рабинович, Левин, Ривкин - еврейские фамилии.

Принято считать, что суффиксы -ский, -ич. На самом же деле это фамилии польского, украинского, белорусского происхождения, указывающие на название места, откуда родом человек или его родственники.

То есть подобные фамилии могут носить и евреи, и поляки, и белорусы, и украинцы.

К примеру, Рождественскими или Преображенскими называли выпускников русских семинарий.

Также ошибкой является и отнесение фамилий с суффиксами -ов, -ин к русским. В РФ большая часть фамилий "такая", но образовывались они по-разному: одни - по именам родителей, другие - согласно профессии, а третьи - по прозвищам.

Фамилия знаменитого русского композитора Рахманинова имеет еврейские корни, так как образовалась от еврейского "рахман" ("милостивый" (одно из имен Бога) в переводе).

Чтобы "не отсвечивать" в другой стране, евреи частенько называли себя фамилиями, похожими на русские такими, как Медицинский, Новик, Каганович.