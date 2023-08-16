Зеленский отправил жену в френдзону и обиделся, что та не готовит ему завтраки из-за того, что не живет с ним

Владимир Зеленский, общаясь с американскими журналистами, несколько раз задел свою супругу за живое.

Изначально он назвал Елену "лучшим другом", что ее расстроило.

Позднее украинский лидер упрекнул жену в том, что она не готовит ему завтраки из-за их проживания в разных местах.

Елена потом оправдалась, что в целях безопасности они с мужем разъехались.

Первая леди Украины проживает с детьми, а муж один. Возлюбленная президента жалуется, что, если с мужем удастся позавтракать или пообедать, то это большая удача.