Зеленский отправил жену в френдзону и обиделся, что та не готовит ему завтраки из-за того, что не живет с ним

19:49 2023-08-16

Фото Зеленских, сделанное на том самом интервью.

Фото Зеленских, сделанное на том самом интервью.

Информацию о разладе между Владимиром и Еленой Зеленскими спровоцировало их интервью американскому телевизионному каналу CNN.

Владимир Зеленский, общаясь с американскими журналистами, несколько раз задел свою супругу за живое.

Изначально он назвал Елену "лучшим другом", что ее расстроило.

Позднее украинский лидер упрекнул жену в том, что она не готовит ему завтраки из-за их проживания в разных местах.

Елена потом оправдалась, что в целях безопасности они с мужем разъехались.

Первая леди Украины проживает с детьми, а муж один. Возлюбленная президента жалуется, что, если с мужем удастся позавтракать или пообедать, то это большая удача.

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