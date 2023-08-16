Роскошь в квартире покойной Мирошниченко в центре Москвы поражает воображение

Ирина Мирошниченко - владелица двух квартир в центре российской столицы, одну из которых эксперты оценили в 60 000 000 российских рублей.

Писательница Татьяна Бронзова не один раз была гостьей покойной актрисы. Она рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда", что заходившим в квартиру гостям открывалось впечатляющее зрелище, - лестница, ведущая из прихожей на балюстраду с библиотекой.

Все комнаты были обставлены только антикварной мебелью. Также везде были дорогущие украшения.

Вторая квартира Мирошниченко - однокомнатная, которая досталась актрисе от родителей. На этой жилплощади все выглядит гораздо скромнее.