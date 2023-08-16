Грузины сорвали выступление группы The Killers в Батуми из-за участия русского барабанщика в мероприятии

Телеграм-канал "База" сообщает, что в Батуми было сорвано выступление "The Killers" по той причине, что солист коллектива Брэндон Флауэрс имел неосторожность пригласить на сцену русского парня.

У группы есть традиция на каждом концерте на одну из композиций вызывать барабанщика из зала. На этот раз им оказался прибывший из РФ молодой мужчина.

После того как россиянин вышел на сцену, в зале начался мини-протест. Некоторые зрители стали скандировать лозунги против России, а некоторые покинули мероприятие.

Трек с русским барабанщиком отыграли, а после Брэндон пообщался с фанатами, после чего музыканты ушли со сцены.

The Killers через некоторое время разместили на своей странице в соцсетях публикацию о том, что все фанаты группы - братья и сёстры, выразив надежду на скорое возвращение в Грузию.