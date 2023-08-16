Александр Ткачук чуть не умер от рук пьяного дебошира прямо на съемках

Оказывается, незнакомый мужчина проник на съемки в нетрезвом состоянии, начав драку с Александром Ткачуком, когда тот пытался вывести его из помещения.

Дав отпор, Ткачук очутился на земле, а преступник стал его душить.

Пьяного оттащили услышавшие крики люди, бывшие в соседнем помещении, что и спасло жизнь артисту.

Ткачук сообщил, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Ему пришлось взять больничный.

Также знаменитость заявил на дебошира в полицию, сняв побои.