Четыре важных подкормки черной смородины в течение сезона для повышения урожайности кустов

Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, не забываем вовремя подкармливать.

Первая подкормка нужна, когда начинают распускаться почки. Делаем раствор: на 10 л воды добавляем 2 большие ложки аммиачной селитры. На куст нужно брать одно ведро.

Второй раз кормим в середине июня: на 10 л воды берем столовую ложку мочевины, полторы больших ложки суперфосфата, половину большой ложки сульфата калия. На куст требуется одно ведро.

Третья подкормка будет в конце сентября: понадобится пол стакана суперфосфата, 2/3 стакана сульфата калия. Это норма расхода на куст смородины.

Четвертая делается в конце октября. Вносим пол ведра перепревшего навоза под каждый кустик.