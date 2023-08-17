Причины развода Бритни Спирс с Сэмом Асгари стали известны

Бритни Спирс расстается с мужем Сэмом Асгари после менее чем двух лет семейной жизни из-за неверности и драк между ними.
Известно, что оба супруга подозревали друг друга в изменах.
С кулаками на возлюбленного Спирс накидывалась, когда тот не ночевал дома.
По имеющейся информации, Сэм уже съехал из дома Бритни, а сама знаменитость собирает бумаги для оформления развода.
Близкие паре люди утверждают, что главной причиной разлада в семействе стало нестабильное эмоциональное состояние певицы.
Сначала муж мирился с этим фактом, но позднее его нервы не выдержали.
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