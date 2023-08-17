Хайдаров не оформлен официально в клинике, где работает

Данный факт удалось выяснить адвокату "восставших" против Тимура Хайдарова исполнительниц Славы и Любови Успенской Елене Сениной.
Удивителен и тот факт, что, когда в клинику пластической хирургии, где трудится Хайдаров, послали запрос о пострадавших от рук "мастера" женщин, оказалось, что подобные данные в архивах отсутствуют.
А по поводу трудоустройства оказалось, что он не только не числится в своей клинике, а вообще нигде не числится официально.
Удивителен тот факт, что Хайдаров и сотрудники медицинской структуры не дают объяснений пострадавшим пациентам, которые заплатили за операции бешеные деньги.
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