Хайдаров не оформлен официально в клинике, где работает

Данный факт удалось выяснить адвокату "восставших" против Тимура Хайдарова исполнительниц Славы и Любови Успенской Елене Сениной.

Удивителен и тот факт, что, когда в клинику пластической хирургии, где трудится Хайдаров, послали запрос о пострадавших от рук "мастера" женщин, оказалось, что подобные данные в архивах отсутствуют.

А по поводу трудоустройства оказалось, что он не только не числится в своей клинике, а вообще нигде не числится официально.

Удивителен тот факт, что Хайдаров и сотрудники медицинской структуры не дают объяснений пострадавшим пациентам, которые заплатили за операции бешеные деньги.