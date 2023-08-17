Кудрявцева резко отреагировала на обвинения стилиста Рогова в том, что она не умеет одеваться

Недавний образ Леры Кудрявцевой негативно оценил эксперт моды Александр Рогов.
Стилист назвал звездную блондинку самой безвкусно одевающейся знаменитостью на пару с Анастасией Волочковой.
Кудрявцева не стала оставлять выпад в свой адрес без внимания, заметив, что в последнее время экспертов в области умения правильно одеваться развелось очень много, которые разбирают образы известных личностей.
Телеведущая сомневается, что подобные стилисты способны хоть кого-то научить со вкусом одеваться.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__