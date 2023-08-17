Кудрявцева резко отреагировала на обвинения стилиста Рогова в том, что она не умеет одеваться

12:44 2023-08-17

Стилист Александр Рогов отдал ведущей первое место в списке самых безвкусно одевающихся звезд. Пальму первенства знаменитость разделила с балериной Анастасией Волочковой.

Недавний образ Леры Кудрявцевой негативно оценил эксперт моды Александр Рогов.

Стилист назвал звездную блондинку самой безвкусно одевающейся знаменитостью на пару с Анастасией Волочковой.

Кудрявцева не стала оставлять выпад в свой адрес без внимания, заметив, что в последнее время экспертов в области умения правильно одеваться развелось очень много, которые разбирают образы известных личностей.

Телеведущая сомневается, что подобные стилисты способны хоть кого-то научить со вкусом одеваться.

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