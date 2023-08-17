Вайкуле заявила, что никогда не ссорилась с Ротару

Лайма Вайкуле в эфире Ютуб-шоу "И грянул Грэм!" заметила, что журналисты писали полный бред о конфликте между ней и Софией Ротару.

По словам прибалтийской исполнительницы, причин для ссоры и даже поводов для выхода статей на тему не было.

Вайкуле заявила, что у них с "Софой" всегда были отличные отношения.

Латвийская артистка подчеркнула, что того факта, что Ротару в безопасности для нее вполне достаточно. Будет необходимость украинка наберет коллегу, которая просто не любит навязываться.