Семенова объяснила отъезд Пугачевой тем, что та испугалась, что ее отправят на фронт санитаркой

Екатерина Семенова не может понять, чего испугалась Алла Пугачева, когда началась СВО.
Исполнительница хита "На минутку" предположила, что артистка боялась, что ее вынудят ехать на передовую в качестве санитарки.
Семенова убеждена, что и Максиму Галкину нечего было бояться, так как против его воли никто бы не направил его воевать.
Певица, которая была поклонницей Пугачевой в числе многих, признается, что никогда не сможет понять отъезда коллеги из РФ, а тем более ее некрасивых слов в адрес соотечественников.
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