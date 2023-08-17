Сергей Зверев-младший объяснил, почему отец вычеркнул его из завещания

Сергей Зверев-младший убежден, что главной виновницей того, что отец вычеркнул его из завещания, является директор стилиста Светлана.

По словам молодого человека, именно эта женщина настраивала знаменитого родителя против него.

Также Сергею Звереву не нравилось стремление сына познакомиться со своей родной матерью. Стилист считал это предательством.

Наследник бьюти-мастера обижается на отца, так как чужим людям тот помогает и ипотеку выплатить, и по ресторанам водит, а родной сын в Подмосковье мыкается с квартиры на квартиру.