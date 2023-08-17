Page Six: Муж Бритни Спирс угрожает выдать все ее секреты, если после развода останется ни с чем

14 месяцев назад, когда Бритни Спирс выходила замуж, сообщалось, что брачный договор защитит ее финансово в случае расставания с Сэмом Асгари.

На самом же деле все оказалось куда сложнее.

Асгари желает получить от брака с исполнительницей львиную долю ее имущества, что не предусмотрено в брачном договоре.

Если Сэм не будет осыпан материальными благами после развода, он грозится раскрыть постыдную правду о своей бывшей.