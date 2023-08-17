Семенович сообщила, что уже во второй раз заморозила свои яйцеклетки

14:23 2023-08-17

Анна Семенович рассказала, что обратилась в клинику, чтобы заморозить свои яйцеклетки повторно.

43-летняя Анна Семенович намерена стать матерью, но традиционным путем у нее пока не получается.

Ранее певица уже замораживала свои яйцеклетки, теперь же решилась на повторную процедуру, обратившись в специализированную клинику.

В личном блоге знаменитость продемонстрировала палату, где готовилась к процессу.

К слову, процедура заморозки яйцеклеток проходит под общим наркозом.

Исполнительница успокоила поклонников, что после обеда ее уже отпустят домой.

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