Семенович сообщила, что уже во второй раз заморозила свои яйцеклетки

43-летняя Анна Семенович намерена стать матерью, но традиционным путем у нее пока не получается.
Ранее певица уже замораживала свои яйцеклетки, теперь же решилась на повторную процедуру, обратившись в специализированную клинику.
В личном блоге знаменитость продемонстрировала палату, где готовилась к процессу.
К слову, процедура заморозки яйцеклеток проходит под общим наркозом.
Исполнительница успокоила поклонников, что после обеда ее уже отпустят домой.
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