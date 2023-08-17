Семенович сообщила, что уже во второй раз заморозила свои яйцеклетки

43-летняя Анна Семенович намерена стать матерью, но традиционным путем у нее пока не получается.

Ранее певица уже замораживала свои яйцеклетки, теперь же решилась на повторную процедуру, обратившись в специализированную клинику.

В личном блоге знаменитость продемонстрировала палату, где готовилась к процессу.

К слову, процедура заморозки яйцеклеток проходит под общим наркозом.

Исполнительница успокоила поклонников, что после обеда ее уже отпустят домой.