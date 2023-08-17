Джиган назвал свою супругу Самойлову некрасивой на глазах у трехлетнего сына Давида

Семья рэп-исполнителя Джигана и модели Оксаны Самойловой собралась в поездку на машине.

Певец и его супруга решили проверить реакцию младшего сына Давида на "непозволительное" отношение отца к матери.

Джиган в шутку заявил, что никто никуда не поедет по той причине, что Оксана некрасивая и ужасно выглядит сегодня.

После этих слов родители стали внимательно наблюдать за реакцией наследника, который повел себя как настоящий мужчина.

Малыш обнял свою маму и сообщил ей, как сильно он ее любит.