Брэдли Купер клянется, что завязал с наркотиками после съемок Мальчишника в Вегасе

Звезда Голливуда Брэди Купер сообщил, что сказал наркотикам "нет" после того, как закончил сниматься в известной картине 2009 года "Мальчишник в Вегасе".

Данную информацию озвучило издание The Sun.

Бывший возлюбленный Ирины Шейк признался, что осознал невозможность реализовать собственный потенциал, что его очень сильно испугало и подтолкнуло к решительным действиям.

Купер не скрывает, что пристрастился к наркотикам, так как "потерял себя" в определенный момент.