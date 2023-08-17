Брэдли Купер клянется, что завязал с наркотиками после съемок Мальчишника в Вегасе

Звезда Голливуда Брэди Купер сообщил, что сказал наркотикам "нет" после того, как закончил сниматься в известной картине 2009 года "Мальчишник в Вегасе".
Данную информацию озвучило издание The Sun.
Бывший возлюбленный Ирины Шейк признался, что осознал невозможность реализовать собственный потенциал, что его очень сильно испугало и подтолкнуло к решительным действиям.
Купер не скрывает, что пристрастился к наркотикам, так как "потерял себя" в определенный момент.
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