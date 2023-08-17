Как вернуть цвет посеревшим автомобильным шинам: простой способ

Этот процесс неизбежен, особенно при регулярной эксплуатации.

Однако можно бороться с этим эффектом. Для восстановления цвета и внешнего вида шин существует простой и доступный метод, основанный на аптечном средстве.

Суть метода заключается в использовании глицерина, органического соединения, чтобы вернуть черный цвет шинам.

Процесс прост и включает в себя следующие шаги:

Разбавьте глицерин водой в соотношении один объем глицерина к пяти объемам воды. Тщательно перемешайте раствор, чтобы получить готовое средство. Перелейте раствор в пульверизатор или бутылку с распылителем.

Полученное средство можно опрыскивать на поверхность шин, что восстановит их черный цвет и внешний вид. Этот метод также подходит для других резиновых поверхностей, например, автомобильных ковриков.