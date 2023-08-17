Дачный эксперт рассказал, как избавиться от сорняков между клумбами и придать ухоженный вид участку

Посадите пустующие места на участке почвопокровными растениями: сорняков не будет и вид дачи сразу преобразится.

Эти растения неприхотливы, хорошо переносят вытаптывание, очень декоративны, их не нужно косить, как газон.

Вероника нитевидная - принадлежит к стелющимся многолетникам. Вырастает до 5 см в высоту, стебли тонкие, усеяны мелкими светлыми листиками.

Очиток ложный - быстро растет, образует плотное покрытие до 15 см в высоту. Слегка будет скользить, но хорошо выдерживает постоянное хождение по нему.

Тимьян - создает со временем очень плотный сплошной ковер. Но нужно будет подождать. Зато потом эти растения будут долговечными.

Клевер ползучий - красивый, плотный, душистый. Устойчив к вытаптыванию, улучшает почву.

Котула - одна из самых стойких почвопокровных разновидностей. Имеется ввиду щетинистоволосистая котула.

Живучка - растет в самых неблагоприятных условиях и на самых плохих почвах. Отлично заменяет собой газон даже в тени.