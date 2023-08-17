Садовод со стажем рассказал про надежные сорта низкорослых томатов

17:04 2023-08-17

Опытный садовод посоветовал к разведению низкорослые сорта томатов, проверенные и высокоурожайные.

К самым урожайным сортам можно отнести Подснежник, Зимнюю вишню, Снегирь, Таймыр, Полярный.

Берите на заметку сорта, которые очень быстро поспевают: Арктика, Аврора F1 , Гаврош, Линда, Ляна.

Помидоры, которые подходят для средней полосы: Белый налива, Царь Колокол, Маруся, Ирина, Земляк, Засолочное чудо, Портленд.

Томаты для выращивания в Сибири: Бычье сердце, Варвара, Джина, Бийский розан, Вельможа, Глянцевые.

Для разведения на подоконнике: Тайни Тим, Флорида Петит. Анжелика, Жемчужина, Маинибэлл.

Сорта, которым не страшна фитофтора: Дубок, Царь Петр, Академик Сахаров, Гном, Метелица.

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