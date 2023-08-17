Дачник со стажем рассказал, чем можно бороться с сорняками без прополки и дал рецепт убойной смеси

Приводим проверенный рецепт, который реально работает, им пользуются бывалые дачники.
Берем уксус 12%, лимонную кислоту и любое моющее средство. Все в равных пропорциях - по две столовые ложки.
Перемешиваем ингредиенты, добавляем к ним 50 г водки или спирта. Все взбалтываем.
Готовое средство заливаем в емкость с распылителем и опрыскиваем участки, которые заросли сорняками.
Вскоре на этих местах сорная трава расти не будет.
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