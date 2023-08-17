Как защитить боковые зеркала автомобиля от воды и грязи: 2 простых способа

Они покрываются водой и грязью, что затрудняет обзор и может увеличить риск аварий. Тем не менее, сохранить зеркала чистыми вполне возможно, используя два простых метода.

Средство "Антидождь": В специализированных магазинах можно найти средство под названием "антидождь", которое изначально предназначено для защиты лобового стекла. Однако оно также может быть применено для боковых зеркал. Этот полимерный состав обладает свойствами отталкивания воды, благодаря чему капли не задерживаются на поверхности зеркала.

Защитная плёнка: В случае, если "антидождь" не дал ожидаемых результатов, можно воспользоваться защитной плёнкой, предназначенной для экранов мобильных устройств. Такая плёнка также поможет защитить поверхность бокового зеркала. Главное – правильно её приклеить, исключив возможные пузырьки воздуха.

Защитив свои зеркала от воды и грязи, вы сможете поддерживать хорошую видимость на дороге и снизить риск неприятных ситуаций.