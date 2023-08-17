Что делать, если на дорогу внезапно выбежало животное: как должен поступить водитель

Часто в таких ситуациях водители совершают ошибку, выбирая вариант объезда. Давайте разберём, почему правильным решением для водителя является именно торможение, а не резкое маневрирование.

Как следует действовать водителю

В случае, если на дороге появляется животное, водитель должен постепенно снизить скорость до полной остановки транспортного средства. Если расстояние слишком мало, следует срочно притормозить.

Правила дорожного движения подчёркивают важность именно таких действий в подобных ситуациях.

Если водитель все же попытается сделать маневр, он должен понимать, что это может иметь серьёзные последствия.