Литва закрыла два погранперехода на границе с Беларусью

Литва закрыла погранпереходы в Шумске Вильнюсского района и Тверече Игналинсокго района. Однако четыре пункта пропуска на границе с Беларусью по-прежнему открыты.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билиотайте заявила вчера, что закрытие переходов продиктовано не только угрозой, исходящей от группы Вагнера, а основная причина - проблема контрабанды на этих переходах.

На этой неделе глава литовского МВД напомнил, что страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.

Окончательные решения по этому вопросу должны быть приняты 28 августа. В этот день главы МВД четырех стран встретятся в Варшаве, чтобы обсудить детали.ек.