Дачный эксперт рассказал, какое средство использовать, чтобы всегда собирать перец ведрами

Дайте перцу обычный нашатырный спирт, и без урожая точно не останетесь. Растения будут расти крепкими, здоровыми, плодовитыми.

Нашатырь - это и подкормка, и оберег от многих заболеваний. Рецептов есть много, приводим один, который уже многократно проверен в деле.

На 10 л воды приготовьте 20 мл нашатырного спирта. Все нужно перемешать, добавив еще пару ложек жидкого мыла.

Опрыскиваем растения со всех сторон. Повторяем раз в 10 дней.