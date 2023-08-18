Дачный эксперт рассказал, какое средство использовать, чтобы всегда собирать перец ведрами

Дайте перцу обычный нашатырный спирт, и без урожая точно не останетесь. Растения будут расти крепкими, здоровыми, плодовитыми.
Нашатырь - это и подкормка, и оберег от многих заболеваний. Рецептов есть много, приводим один, который уже многократно проверен в деле.
На 10 л воды приготовьте 20 мл нашатырного спирта. Все нужно перемешать, добавив еще пару ложек жидкого мыла.
Опрыскиваем растения со всех сторон. Повторяем раз в 10 дней.
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