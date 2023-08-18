Дачный эксперт рассказал про универсальное средство от ржавчины, пятнистости, мучнистой росы

17:32 2023-08-18

Рассказываем, как одним средством можно решить несколько проблем на дачном участке. Секрет опытных огородников.

Попробуйте эффективное проверенное средство из простых ингредиентов, которые всегда под рукой.

Это универсальная смесь, которая поможет противостоять одновременно трем напастям: ржавчине, пятнистости, мучнистой росе.

Берем 4,5 литра воды, добавляем в нее большую ложку соды, чайную лжку жидкого средства для мытья посуды, большую ложку растительного масла.

Предварительно измельчаем таблетку аспирина и растворяем в небольшом количестве воды. Потом добавляем лекарство тоже к основному составу.

Все перемешиваем и применяем для опрыскивания. Процедура проводится раз в 1-2 недели в целях профилактики.

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