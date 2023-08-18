Как американцы 640 раз хотели убить Фиделя Кастро

Еще до того, как повстанцы во главе с Эль-команданте изгнали диктатора Фульхенсио Батисту из Гаваны 1 января 1959 года, Вашингтон считал Кастро опасным. Причина: он объявил о национализации экономики и использовал марксистскую риторику.

После Дуайт Эйзенхауэр утвердил программу тайных действий против Кастро и его правительства.

"Мы были в истерике по поводу Кастро", — признал Роберт Макнамара, министр обороны в администрации Кеннеди.

Избавиться от него было непросто, потому что у Кастро была лучшая охрана в мире. Чтобы избавиться от Фиделя, ЦРУ отправило на Кубу агента, представившегося официантом, чтобы подсыпать цианид в шоколадные коктейли. План рухнул в последний момент, когда агент-официант хотел вытащить спрятанную в морозилке капсулу.

Когда вариант с отравлением не удался, аналитики ЦРУ обратились к взрывчатке. Наибольший шанс видели в атаке, проведенной на баскетбольном матче. Кастро, который регулярно сидел в первом ряду Estadio Latinoamericano в Гаване, должен был быть убит ручной гранатой, брошенной с шестого ряда.

Дважды Кастро пытались убить классическим способом - выстрелом из пистолета. В том числе во время визита к президенту Чили Сальвадору Альенде в 1971 году. Нападавший Антонио Весиана с винтовкой, спрятанной в телекамеру, пробрался на пресс-конференцию кубинского гостя. Неизвестно, почему он сбежал, бросив орудие убийства.

Объяснение простое. ЦРУ не имело агентуры на Кубе и полагалось на ненадежных третьих лиц. Американцам ничего не оставалось, как распускать слухи о смерти Фиделя.

Так он дожил до 90 лет, умер своей смертью, правда неизвестно какой, и оставил после себя легенду о "бессмертном счастливчике".