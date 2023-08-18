Огородник со стажем назвал рецепт универсальной подкормки, которая увеличит урожай любых овощей на даче

Хороший урожай начинается с обилия завязей. Чтобы увеличить их число, подкормите внекорневым удобрением овощи на даче. Главный компонент - борная кислота.
На литр воды надо взять один грамм порошка борной кислоты. После этого опрыскиваем растения по листьям и цветкам.
Можно давать эту подкормку во время цветения или при образовании завязей.
Хорошо реагируют на такую подпитку томаты, огурцы, перцы, нравится она свекле, капусте.
Для томатов можно рекомендовать три процедуры: при появлении бутонов, во время цветения, после формирования завязей.
С дозой надо соблюдать осторожность, иначе растение может получить ожоги.
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