Огородник со стажем назвал рецепт универсальной подкормки, которая увеличит урожай любых овощей на даче

18:12 2023-08-18

Чтобы не готовить каждому растению свое отдельное удобрение, сделайте одну смесь, которой можно полить самые разные овощи и получить хороший результат.

Хороший урожай начинается с обилия завязей. Чтобы увеличить их число, подкормите внекорневым удобрением овощи на даче. Главный компонент - борная кислота.

На литр воды надо взять один грамм порошка борной кислоты. После этого опрыскиваем растения по листьям и цветкам.

Можно давать эту подкормку во время цветения или при образовании завязей.

Хорошо реагируют на такую подпитку томаты, огурцы, перцы, нравится она свекле, капусте.

Для томатов можно рекомендовать три процедуры: при появлении бутонов, во время цветения, после формирования завязей.

С дозой надо соблюдать осторожность, иначе растение может получить ожоги.

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