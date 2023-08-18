Что нужно знать о климате или как бороться с глобальным потеплением

Изменение климата в настоящее время является одной из основных экологических, экономических и социальных угроз. Многолетние научные наблюдения показывают, что уровень океана растет, снег и лед тают, а средние глобальные температуры воздуха и океана повышаются.

В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата МГЭИК за 2021 год указано, что потепление климатической системы Земли можно объяснить выбросом парниковых газов в атмосферу в результате деятельности человека.

Природные парниковые газы включают двуокись углерода (CO2), метан и закись азота. На протяжении тысячелетий природа сама хорошо регулировала концентрацию этих газов. Однако ситуация изменилась, когда люди начали сжигать ископаемое топливо для получения энергии, что привело к резкому увеличению выбросов CO2. Из-за этого баланс в атмосфере нарушился, и Земля стала прогреваться намного быстрее.

Чтобы противодействовать последствиям глобального потепления, необходимо замедлить рост средней температуры на Земле. Мы можем стремиться к этому, например, сокращая выбросы парниковых газов, отказываясь от ископаемых видов топлива в пользу энергии, полученной из источников с нулевым или низким уровнем выбросов, финансируя климатические мероприятия в развивающихся странах или планируя соответствующие мероприятия по адаптации к изменению климата.

Средний россиянин выбрасывает 9 тонн CO2 в год, что можно сравнить с 53 000 км пробега автомобиля.