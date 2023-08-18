Ивлееву обвиняют в жестоком обращении к животным из-за того, что она предложила съесть Жигаловой морскую свинку

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обратил внимание, что Насте Ивлеевой необходимо осознавать, что она несет ответственность перед своей гигантской аудиторией.

Чиновник отметил, что для большей части людей морская свинка - домашнее животное, а не мясное блюдо, которое потребляют за столом.

Бурматов недоумевает, что же будет дальше. Возможно, в будущем Ивлеева предложит проглотить собаку, кошку, хомяка.

Депутат Госдумы отметил, что видео уже изъято из общего просмотра, но "осадочек остался". По мнению политика, в других странах за такое от блогера не осталось бы живого места