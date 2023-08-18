Самые частые проблемы, с которыми можно столкнуться при выращивании алламанды

О загнивании алламанды можно понять по таким признакам. У растения начинает чернеть основание стебля. Потом там развивается гниль.
Причина - застой влаги в почве, возможно, посадки были загущены при посеве.
Если начали желтеть листики, значит, растению не хватает питательных веществ. Возможно цветок недополучает нормальное количество света.
Побеги при этом вытягиваются, куст растет плохо и медленно.
Когда листовые пластины стали бурого цвета и закручиваются, значит, растение пострадало от холода или сквозняка.
Возможно, вы дали слишком обильный полив. Уменьшаем поливы и поддерживаем комфортную температуру воздуха в помещении.
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