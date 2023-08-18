Судебный иск подан против Дапкунайте из-за ее недвижимости на территории РФ

19:53 2023-08-18

На литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за наличия в ее собственности недвижимости в РФ стоимостью сотни миллионов рублей.

Издание Life.ru сообщает, что разбирательство по поводу российской недвижимости Ингеборги Дапкунайте состоится в Пресненском суде в сентябре текущего года.

Иск подал Рубен Худавердян, имя которого неизвестно общественности.

Причина, по которой мужчина претендует на жилплощадь знаменитости, остается загадкой.

Напомним, что сразу после запуска спецоперации России в Донбассе латвийская артистка уехала из страны, обосновавшись в Брюсселе.

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