Малахов снял очередной выпуск своего авторского шоу в палате искалеченной в результате аварии Лады Дэнс

Как известно, медики рекомендовали Ладе Дэнс поменьше общаться и двигаться после перенесенных операций, что не остановило Андрей Малахова.

Ведущий пробрался в палату к певице, где записал с ней интервью.

В своем Телеграм-канале звезда экрана выложил фото Лады Волковой (настоящее имя артистки) в палате, пообещав, что очень скоро зрители смогут просмотреть интервью с исполнительницей в рамках авторского шоу "Малахов".

Снимки исполнительницы говорят о том, что покой ей только снится.