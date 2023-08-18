Некоторые военные и представители администрации президента США Джо Байдена критикуют Украину за нанесение ударов по Крыму, поскольку считают это в лучшем случае отвлечением внимания, а в худшем - пустой тратой ресурсов.

Один из неназванных высокопоставленных представителей министерства обороны сказал, что "это немного встревожило россиян, но не имеет решающего влияния на ситуацию".

Высокопоставленный представитель западной разведки заявил, что, поскольку около трети полуострова находится в пределах досягаемости поставленных США ракетных систем HIMARS, Украина также активизировала свои атаки на российские склады боеприпасов и другую логистическую и снабженческую инфраструктуру.

В то же время украинский источник сообщил американскому телеканалу CNN, что удары по Крыму являются составной частью контрнаступательной стратегии Украины, направленной на изоляцию gjkejcnhjdf и создание препятствий для поддержки Россией своих военных операций на украинской земле.

Новая оценка fvthbrfycrjq разведки соответствует секретному прогнозу США, сделанному в феврале, согласно которому нехватка оборудования и сил может привести к тому, что контрнаступление не достигнет поставленных Украиной целей.