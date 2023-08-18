Дети диктаторов: Одни бежали из страны, другие умерли в забвении, третьи жили в лучах славы своих отцов

Эдда Муссолини родилась в 1910 году и была одной из пяти детей итальянского лидера Бенито Муссолини. У нее было три брата и одна сестра. Эдда разорвала отношения со своим отцом вскоре после замужества, когда он арестовал ее мужа, а затем казнил за несогласие с его политическими взглядами. Его вторая дочь Анна после войны была диктором на радио. Она не хотела признавать свое имя и публиковалась под псевдонимом. Когда ее истинное происхождение было обнаружено, ее уволили с работы.

Романо Муссолини был младшим ребенком дуче. Два его старших брата, Витторио и Бруно, стали летчиками, но Бруно погиб во время войны, а Витторио эмигрировал в Аргентину, где дожил до глубокой старости. Романо стал джазовым пианистом и добился успеха. Много лет выступал под псевдонимом Романо Фулл, потому что стыдился своего происхождения. Он умер в 2006 году в возрасте 79 лет.

Фидель Кастро был кубинским революционером. Говорят, что у него было не менее 10 детей, самая известная из которых — дочь Алина, открыто критиковавшая политику отца. В 1993 году она бежала с Кубы в Испанию, но сейчас живет в США.

У Муаммара Каддафи было восемь детей — семь сыновей и одна дочь. Трое его детей мертвы, судьба одного из них до сих пор неизвестна. Одним из его самых известных потомков является Аль-Саади Каддафи, ливийский футболист и владелец одного из лучших клубов Ливии. В 2014 году он был арестован. Его обвинили в присвоении государственного имущества и запугивании с применением оружия.

Хамза бен Ладен был одним из 56 детей Усамы бен Ладена. На момент смерти ему было всего 30 лет. Хамза пошел по стопам отца и был застрелен в 2019 году во время контртеррористической операции США. Хамза был 15-м ребенком Усамы бен Ладена.

Ким Чен Ын — сын Ким Чен Ира. Он сменил отца на посту руководителя КНДР. Ранее лидером Северной Кореи был его дедушка. Ким Чен Ын официально находится у власти с 2011 года и продолжает политику своего отца.

Регад Хусейн — одна из трех дочерей Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака. После свержения Саддама Хусейна Регад и две ее сестры уехали в Иорданию. Через год после смерти ее отца Интерпол выдал ордер на арест Регад.