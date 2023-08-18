Дети диктаторов: Одни бежали из страны, другие умерли в забвении, третьи жили в лучах славы своих отцов

21:12 2023-08-18

Их отцов ненавидели тысячи людей по всему миру, но они правили своими странами. Их дети иногда умирали забытыми, бежали из страны или жили во славе своего отца. Какова судьба детей величайших диктаторов?

Эдда Муссолини родилась в 1910 году и была одной из пяти детей итальянского лидера Бенито Муссолини. У нее было три брата и одна сестра. Эдда разорвала отношения со своим отцом вскоре после замужества, когда он арестовал ее мужа, а затем казнил за несогласие с его политическими взглядами. Его вторая дочь Анна после войны была диктором на радио. Она не хотела признавать свое имя и публиковалась под псевдонимом. Когда ее истинное происхождение было обнаружено, ее уволили с работы.

Романо Муссолини был младшим ребенком дуче. Два его старших брата, Витторио и Бруно, стали летчиками, но Бруно погиб во время войны, а Витторио эмигрировал в Аргентину, где дожил до глубокой старости. Романо стал джазовым пианистом и добился успеха. Много лет выступал под псевдонимом Романо Фулл, потому что стыдился своего происхождения. Он умер в 2006 году в возрасте 79 лет.

Фидель Кастро был кубинским революционером. Говорят, что у него было не менее 10 детей, самая известная из которых — дочь Алина, открыто критиковавшая политику отца. В 1993 году она бежала с Кубы в Испанию, но сейчас живет в США.

У Муаммара Каддафи было восемь детей — семь сыновей и одна дочь. Трое его детей мертвы, судьба одного из них до сих пор неизвестна. Одним из его самых известных потомков является Аль-Саади Каддафи, ливийский футболист и владелец одного из лучших клубов Ливии. В 2014 году он был арестован. Его обвинили в присвоении государственного имущества и запугивании с применением оружия.

Хамза бен Ладен был одним из 56 детей Усамы бен Ладена. На момент смерти ему было всего 30 лет. Хамза пошел по стопам отца и был застрелен в 2019 году во время контртеррористической операции США. Хамза был 15-м ребенком Усамы бен Ладена.

Ким Чен Ын — сын Ким Чен Ира. Он сменил отца на посту руководителя КНДР. Ранее лидером Северной Кореи был его дедушка. Ким Чен Ын официально находится у власти с 2011 года и продолжает политику своего отца.

Регад Хусейн — одна из трех дочерей Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака. После свержения Саддама Хусейна Регад и две ее сестры уехали в Иорданию. Через год после смерти ее отца Интерпол выдал ордер на арест Регад.