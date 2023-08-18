Иванова оправдалась за роман с женатым Файзиевым

Светлана Иванова в интервью Юлии Меньшовой рассказала, что сильные чувства между ней и Джаником Файзиевым стали причиной завязывания романа между ними, когда режиссер не был свободен.

Иванова отметила, что была счастлива, влюблена и ее не сильно заботил моральный аспект ситуации, когда у нее были отношения с мужчиной, который официально был женат на другой женщине.

Познакомились знаменитости на съемках "Август. Восьмого".

В 2012 году у пары родилась дочь Полина, а в 2018 - еще одна наследница Мира.