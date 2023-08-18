Пластический хирург Хачатрян заявил в полицию на экс-супругу футболиста Мамаева

22:09 2023-08-18

Алана Мамаева обвинила пластического хирурга Вардана Хачатряна в домогательствах. Медик посчитал это оскорблением чести и достоинства и написал на свою экс-пациентку заявление в полицию.

История берет свое начало в прошлом году, когда несколько девушек обратилось к Алане Мамаевой за помощью.

Потерпевшие заявили, что Вардан Хачатрян домогался до них во время операций.

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева опубликовала жалобы экс-пациенток бьюти-мастера в своих соцсетях.

Также Алана написала обращение, обвинив врача в домогательствах.

Хачатрян обвинил Мамаеву в сговоре с девушками и распространении лживых сведений о нем.

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