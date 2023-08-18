Пластический хирург Хачатрян заявил в полицию на экс-супругу футболиста Мамаева

История берет свое начало в прошлом году, когда несколько девушек обратилось к Алане Мамаевой за помощью.

Потерпевшие заявили, что Вардан Хачатрян домогался до них во время операций.

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева опубликовала жалобы экс-пациенток бьюти-мастера в своих соцсетях.

Также Алана написала обращение, обвинив врача в домогательствах.

Хачатрян обвинил Мамаеву в сговоре с девушками и распространении лживых сведений о нем.