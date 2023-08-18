Суд обязал Макаревича выплатить штраф за нарушение российского законодательства

Симоновский суд российской столицы оштрафовал Андрея Макаревича за публикацию в своих соцсетях материалов без обозначения иноагента.

За такое нарушение лидер "Машины времени" обязан выплатить 35 000 российских рублей.

Известно, что музыкант выкладывает посты в Телеграм-канале, не показывая при этом, что является иностранным агентом, нарушая закон РФ, подписанный Владимиром Путиным 14 июля 2022 года.

Во время присуждения Макаревичу наказания в зале суде сам исполнитель отсутствовал, так как известно, что он находится в Израиле.