Семенович резко ответила хейтерам на сравнение с Пугачевой

23:08 2023-08-18

Хейтеры накинулись на Анну Семенович из-за того, что та не рожает сама, а замораживает яйцеклетки. Певица в долгу не осталась, объяснив, что к чему.

Анна Семенович отметила, что ее сравнивают с "бабой Аллой" из-за нежелания рожать детей самой, а вместо этого замораживать яйцеклетки.

Певица заявила, что никого не намерена спрашивать, когда ей рожать и каким способом.

Экс-солистка группы "Блестящие" убеждена, что будет замечательно, если она родит в 50 или даже 60 лет.

Семенович подчеркнула, что кому смешно, что она замораживает собственный биоматериал, могут смело отписываться от нее.

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