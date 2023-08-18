Семенович резко ответила хейтерам на сравнение с Пугачевой

Анна Семенович отметила, что ее сравнивают с "бабой Аллой" из-за нежелания рожать детей самой, а вместо этого замораживать яйцеклетки.
Певица заявила, что никого не намерена спрашивать, когда ей рожать и каким способом.
Экс-солистка группы "Блестящие" убеждена, что будет замечательно, если она родит в 50 или даже 60 лет.
Семенович подчеркнула, что кому смешно, что она замораживает собственный биоматериал, могут смело отписываться от нее.
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