Семенович резко ответила хейтерам на сравнение с Пугачевой

Анна Семенович отметила, что ее сравнивают с "бабой Аллой" из-за нежелания рожать детей самой, а вместо этого замораживать яйцеклетки.

Певица заявила, что никого не намерена спрашивать, когда ей рожать и каким способом.

Экс-солистка группы "Блестящие" убеждена, что будет замечательно, если она родит в 50 или даже 60 лет.

Семенович подчеркнула, что кому смешно, что она замораживает собственный биоматериал, могут смело отписываться от нее.