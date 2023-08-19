Бритни Спирс, до сих пор хранившая молчание, заявила, что ее развод никого не касается

На своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети Бритни Спирс решила прокомментировать ситуацию с собственным разводом.

Артистка призналась, что шокирована тем, что с ней происходит, но привыкла в такие вещи не посвящать общественность.

Исполнительница не стала скрывать, что переживает по поводу очередного краха своей семейной жизни, но не уверена, что такими эмоциями следует делиться с окружающими.

Спирс отметила, что расставание с Сэмом Асгари касается только ее и его дело, но приоткрыла завесу тайны, так как не в силах была в одиночестве терпеть эту боль.