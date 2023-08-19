Игорь Ясулович, которого недавно выписали из больницы, скончался

О том, что народного артиста Игоря Ясуловича больше нет среди живых, сообщили в ГИТИСе.

Представители учреждения культуры написали в Телеграм-канале структуры: "С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича".

Известно, что совсем недавно знаменитость выписали из больницы, что, видимо, оказалось необдуманным решением врачей.

Причина кончины звезды экрана не озвучивается.

В фильмографии актера уйма картин, среди которых знаменитые "12 стульев", "Бриллиантовая рука", "По законам военного времени".