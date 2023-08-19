Игорь Ясулович, которого недавно выписали из больницы, скончался

15:46 2023-08-19

Недавно сообщалось, что 81-летний Игорь Ясулович был госпитализирован с острым повреждением почек. 2 августа сын актера сообщил, что артист переведен в общую палату, а потом, что его выписали из больницы. Сегодня, 19 августа, звезды не стало.

О том, что народного артиста Игоря Ясуловича больше нет среди живых, сообщили в ГИТИСе.

Представители учреждения культуры написали в Телеграм-канале структуры: "С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича".

Известно, что совсем недавно знаменитость выписали из больницы, что, видимо, оказалось необдуманным решением врачей.

Причина кончины звезды экрана не озвучивается.

В фильмографии актера уйма картин, среди которых знаменитые "12 стульев", "Бриллиантовая рука", "По законам военного времени".

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