Смехова поделилась снимком с отдыха в Испании, где позирует в белом бикини

Алика Смехова рассказала, что ее утро в отпуске за рубежом началось в "дикой бухте".

В таком местечке, как Вальдемоса актриса заглянула в дом-музей Фредерика Шопена.

Отдыхая в Испании, звезда российского экрана потребляет экзотические коктейли в уличных кафе и посещает различные достопримечательности.

Отпуск для Смеховой - не причина для того, чтобы "складывать в рот" все подряд. Стройная фигура требует соблюдения диеты.

В рационе Алики отсутствуют продукты, в составе которых есть глютен (хлеб, злаковые). Такое питание помогло знаменитости избежать отёчности и обрести лёгкость.