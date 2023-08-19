Смехова поделилась снимком с отдыха в Испании, где позирует в белом бикини

Алика Смехова рассказала, что ее утро в отпуске за рубежом началось в "дикой бухте".
В таком местечке, как Вальдемоса актриса заглянула в дом-музей Фредерика Шопена.
Отдыхая в Испании, звезда российского экрана потребляет экзотические коктейли в уличных кафе и посещает различные достопримечательности.
Отпуск для Смеховой - не причина для того, чтобы "складывать в рот" все подряд. Стройная фигура требует соблюдения диеты.
В рационе Алики отсутствуют продукты, в составе которых есть глютен (хлеб, злаковые). Такое питание помогло знаменитости избежать отёчности и обрести лёгкость.
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