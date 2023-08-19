Шинель Shaman загорелась во время выступления певца в Крыму

17:48 2023-08-19

Shaman принял участие в пятом фестивале молодого искусства "Таврида. АРТ" в Крыму. Шинель загорелась на исполнителе во время концерта.

SHAMAN выступил с композицией Олега Газманова "Эскадрон", во время чего подкинул собственную шинель в воздух, поразив зрителей номером с шашкой параллельно с пиротехническим шоу.

Шинель исполнителя упала рядом с техническим оборудованием и загорелась.

После инцидента Ярослав Дронов вздохнул облегченно, заверив, что не пострадал.

Вспоминая о ЧП, звезда сцены заметил: "Но зато теперь эта шинель с историей".

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