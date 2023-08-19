Психолог Галеева объяснила, чем опасна работа сменами

17:59 2023-08-19

Российский психолог Гуля Галеева утверждает, что сменный график работы - очень частая причина проблем психологического характера.

По словам психолога Гули Галеевой, работа сменами часто приводит к депрессии, хронической усталости, раздражительности и снижению эмоциональной устойчивости.

В этом с российским специалистом согласны и китайские эксперты в области психологии.

Главная причина возникновения проблем с психикой у человека - нарушение режима сна.

Сменный график не дает организму полноценно отдыхать. Особенно плохо, ели работник работает то днем, то ночью.

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