Психолог Галибагаров утверждает, что выражение после 45 лет жизнь только начинается мешает человеку быть счастливым

Привычки надевать лучшие платья только по особому поводу, покупать торт только на праздники, обещать себе стать счастливым после определенной даты знакомы большинству.
Наблюдается такая закономерность, что люди существуют, а не живут, ожидая чего-то: вот похудею я, вот закончат дети школу - тогда жизнь и начнется
Психолог Петр Галигабаров объяснил, что часто синдром отложенной жизни формируется под воздействием общества, семьи, которые дают установки, а они превращаются в привычки.
Маркетолог из Колумбийского университета Рэн Кивец назвал личностей, постоянно живущих будущим, дальнозоркими.
Такие люди не видят важности, удовольствия быть в настоящем, а в жизни необходима гармония.
Для того чтобы быть счастливым, нужно стремиться к чему-либо, приносящему радость, обладать способностью получать удовольствие от текущего момента, от самого пути к будущему.
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