Боярский заявил, когда с женщиной живешь много лет подряд перестаешь ее воспринимать как сексуальный объект

Михаил Боярский разочаровал своих поклонников, когда сделал громкое заявление в ходе своего интервью представителям СМИ.

Актер и исполнитель совершенно не подумал, что может обидеть свою жену и коллегу по экрану Ларису Луппиан.

Боярский заявил, что, когда с женщиной живешь ни год, ни два, а целую жизнь, перестаешь интересоваться ею в интимном плане.

Большинство фанатов знаменитости сочли подобное поведение низостью.

Информация о том, что Михаил изменял жене, не новость.