Боярский заявил, когда с женщиной живешь много лет подряд перестаешь ее воспринимать как сексуальный объект

Михаил Боярский разочаровал своих поклонников, когда сделал громкое заявление в ходе своего интервью представителям СМИ.
Актер и исполнитель совершенно не подумал, что может обидеть свою жену и коллегу по экрану Ларису Луппиан.
Боярский заявил, что, когда с женщиной живешь ни год, ни два, а целую жизнь, перестаешь интересоваться ею в интимном плане.
Большинство фанатов знаменитости сочли подобное поведение низостью.
Информация о том, что Михаил изменял жене, не новость.
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