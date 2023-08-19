Знающий садовод рассказал, какую пользу приносит гумат калия на дачном участке

Гумат калия на огороде используем для повышения плодородия. Препараты повышают качество почвы, наполняя ее нужными микроорганизмами, питательными элементами.

Гуматы стимулируют рост растений. Калий и органика вызывают ускоренный рост корней, ветвей, улучшают цветение, продлевают плодоношение, повышают устойчивость к стрессам и болезням.

Гумат калия положительно влияет на вкусовые свойства урожая. Плоды получаются более сочными, сладкими, душистыми.

После применения гуматов урожайность увеличивается на 40%.

Гуматы способствуют лучшему усвоению растениями питательных элементов из почвы.

Гумат калия безвреден, используется как натуральное органическое удобрение для овощей и плодовых растений.