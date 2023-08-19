Иосифов, прославившийся благодаря роли Буратино, сообщил, что за эту работу получил 1200 рублей

Дмитрия Иосифова среди уймы школьников заметил режиссер детского фильма "Приключения Буратино" Леонид Нечаев.

Глава съемочного процесса добился предоставления персональной ставки для юного артиста.

Как правило, дети получали не более 100 рублей за съёмки. Иосифову же вручили 600 рублей за работу и такую же сумму в качестве постановочных.

Итого 9-летний актер получил 1200 рублей, что даже для взрослого было огромными деньгами, не говоря о ребенке.