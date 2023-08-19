Лолита сообщила о жизни своей особенной дочери в Болгарии

19:47 2023-08-19

Наследнице Лолиты Милявской Еве в ноябре исполнится 25 лет. О том, как живет девушка, рассказала в интервью изданию "Утро.ру" в рамках "Фестиваля МУЗ-ТВ" ее звездная мать.

Лолита Милявская сообщила, что ее дочь проживает на территории Болгарии вместе с бабушкой.

Сама певица на связи с наследницей 24 часа в сутки.

Родственницы делятся тем, что происходит в жизни каждой по телефону. Милявская отметила, что вскоре поедет к дочери и маме.

Ева закончила филологический факультет Варшавского университета. Она получала образование в киевском филиале учреждения образования.

Работы у дочери певицы нет, а найти в Болгарии вакансию, связанную с языками, очень сложно.

Лолита рассказала также, что наследница хочет трудиться в области журналистики, которая освящает все, связанное с цирком и клоунадой.

Девушка сейчас занимается сбором сведений об артистах, цирках, режиссерах.

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